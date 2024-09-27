Пассажиры Air France смогут играть в видеоигры онлайн

На самолетах французской компании Air France появится интернет Starlink

Летом следующего года французская компания Air France начнет оснащать более 200 своих самолетов оборудованием для спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Starlink в конечном итоге заменит нынешних поставщиков услуг связи на борту Air France, включая Anuvu, Intelsat и Panasonic Avionics, которые используют спутники на геостационарной орбите», — говорится в публикации.

В Air France утверждают, что Starlink обеспечит сверхскоростное соединение «как на земле», что позволит пассажирам, в частности, играть в видеоигры онлайн и смотреть ТВ.

Ранее издание сообщило, что на самолетах американской компании United Airlines заработает спутниковый интернет Starlink.

United Airlines ради контракта со SpaceX будет постепенно отказываться от давнего партнерства с компаниями Viasat, Panasonic, Thales и Intelsat. Начать оснащение более 1000 самолетов системами Wi-Fi от Starlink американский оператор планирует в 2025 году.