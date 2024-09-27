Перспективы вывоза российского угля оценили

Замглавы Минэнерго Мочальников: экспорт угля из РФ может достичь 350 млн тонн

Суммарные объемы вывоза угля из России к 2050 году могут достичь отметки в 350 миллионов тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова.

В презентации чиновника уточняется, что для достижения вышеуказанной цели у России есть все необходимые ресурсные и производственные возможности. В ближайшие 26 лет, согласно его ожиданиям, положительную динамику будут демонстрировать совокупные объемы добычи этого вида топлива в стране. «Производство (угля — прим. «Ленты.ру»), мы видим, будет расти так же, как и добыча», — резюмировал Мочальников.

Он добавил, что к 2050 году суммарные объемы добычи угля в России могут превысить отметку в 600 миллионов тонн. Достижение подобной цели предусмотрено в целевом сценарии Минэнерго. Выполнению поставленной задачи, по его мнению, будет способствовать в том числе открытие новых центров добычи. К 2036 году этот фактор может дополнительно принести около 235 миллионов тонн добычи. Этих объемов должно хватить не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но и обеспечить запросы со стороны иностранных покупателей, заключил замглавы ведомства.

Ранее резкий рост вывоза российского угля за границу спрогнозировала и газета «Ведомости» со ссылкой на оценку аналитиков компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PwC в РФ). Согласно ожиданиям экспертов, суммарные объемы экспорта этого вида топлива из страны к 2030-му могут увеличиться на 70-80 миллионов тонн в год. При этом объемы вывоза угля основными иностранными конкурентами РФ (Австралией, Индонезией, США, Южно-Африканской Республикой (ЮАР) и Колумбией) к этому времени могут, напротив, снизиться на 133 миллиона тонн в год.