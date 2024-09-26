России спрогнозировали резкий рост вывоза угля

«Ведомости»: Россия может нарастить экспорт угля на 70-80 млн тонн в год

К 2030 году Россия может нарастить суммарные объемы вывоза угля как минимум на 70-80 миллионов тонн в год. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PwC в РФ).

Подобной динамике, как ожидают эксперты, будет способствовать резкое сокращение экспорта со стороны конкурентов России. Так, согласно прогнозу, ежегодные объемы вывоза угля из Австралии, Индонезии, США, Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Колумбии к 2030-му могут сократиться на 133 миллиона тонн в год. Этой ситуацией, утверждают аналитики, могут воспользоваться сырьевые экспортеры из РФ.

В «Технологиях доверия» ожидают, что экспорт угля из Колумбии к этому времени просядет на 22 процента в сравнении с показателем 2023-го, до 385 миллионов тонн в год. В свою очередь, ежегодный вывоз этого вида топлива из ЮАР сократится на 21 процент и составит 57 миллионов, из Индонезии — в полтора раза, до 36 миллионов. Единственным важным экспортером, который, напротив, к 2030 году нарастит поставки аналитики назвали Австралию (плюс 6 процентов, до 372 миллионов). Однако в целом ключевые конкуренты РФ снизят экспорт на мировой рынок на 13 процентов, до 921 миллиона.

Однако пока что объемы вывоза угля из России демонстрируют снижение. Согласно данным Минэнерго, суммарный вывоз этого вида топлива из страны по итогам 2023 года сократился почти на четыре процента в сравнении с показателем 2022-го и составил 212,5 миллиона тонн. А за первые четыре месяца 2024-го, как утверждают в Росстате, доля убыточных угольных компаний в РФ достигла отметки в 52,4 процента. За этот период времени их отрицательное сальдо составило 14,3 миллиарда рублей, а совокупная прибыль упала в 15 раз. Подобной динамике поспособствовало в том числе снижение мировых цен на уголь.