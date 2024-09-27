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17:22, 27 сентября 2024Ценности

Певица Катя IOWA заступилась за стилиста Рогова после высказываний Самойловой

Певица Катя IOWA: стилист Рогов не хотел обидеть Самойлову критикой о ее нарядах
Катя IOWA

Катя IOWA. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вокалистка группы IOWA, белорусская певица Катя Иванчикова, заступилась за стилиста Александра Рогова после высказываний блогерши Оксаны Самойловой. Об этом пишет The Voice.

Исполнительница заявила, что модный эксперт не хотел обидеть супругу рэпера Джигана критикой о ее нарядах. «Он, кстати, сказал, что Самойлова — молодец, что они с Джиганом могут стать русскими Биберами», — отметила она.

По мнению артистки, Рогов является народным стилистом, поскольку помогает многим женщинам преобразиться. «Вы видели, как он ведет программы? Как он любит каждого, с кем он соприкасается и работает? Как он преображает простых людей? Как это сложно порой! Потому что у человека есть свое видение или непонимание, и нужно ему объяснить простым языком, что это классно. А то, что до этого ты делала, это не работает, и это не считывается», — объяснила знаменитость.

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Поводом для конфликта между Роговым и Самойловой стал его новый выпуск шоу, в котором он совместно с коллегой Гошей Карцевым проанализировал недавний наряд бизнесвумен. По мнению модного эксперта, она часто появляется на публике в «дурацких» платьях.

Самойлова, в свою очередь, решила отреагировать на критику стилиста. «Эти мужики на каблуках — это не мое», — высказалась она в адрес Рогова.

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      Мария Винар
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