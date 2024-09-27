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08:53, 27 сентября 2024Экономика

Под именем Зеленского начнут продавать пиво и сигареты

Президент Украины Зеленский зарегистрировал в Швейцарии бренд пива и сигарет

Фото: Ting Shen / CNP / Globalloookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии торговую марку ZELENSKYY. О том, что под именем украинского лидера могут начать продавать алкоголь и табак, сообщает РИА Новости.

Согласно документам, бренд зарегистрирован для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии. Под этой маркой можно продавать квас, молоко, рыбу, соки, хумус, пиво, энергетики, электронные сигареты и расходники для них для них, сигары, жевательный табак, трубки, кальяны, пепельницы, зажигалки и спички.

По тексту регистрационных данных, обладателем прав на товарный знак стал полный тезка украинского президента, который прописан по адресу проспект Героев Сталинграда, который в 2022 году переименовали в проспект Владимира Ивасюка — идентичный тому, что указан на официальном сайте главы государства как домашний адрес президента.

Ранее Зеленский зарегистрировал торговую марку под своим именем на ряд услуг по кремации, бальзамировании и организации похорон. Также под брендом ZELENSKYY можно открывать детективные агентства и вести поиск пропавших без вести и украденной собственности. В августе 2024 года он получил патент в американском ведомстве на развлекательные услуги, кинопроизводство (но не рекламы), публикацию книг под своим именем.

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      Вячеслав Агапов
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