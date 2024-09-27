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08:14, 27 сентября 2024Бывший СССР

Торговая марка Зеленского позволит ему оказывать ритуальные услуги

Торговая марка Зеленского позволит ему оказывать ритуальные услуги и кремировать

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая может распространяться на целый ряд услуг, в том числе ритуальных, на кремацию и детективную деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, украинский лидер зарегистрировал марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии. Ее действие распространяется на Канаду, Евросоюз, Великобританию, Грузию, Израиль, Японию, Турцию, США, Армению, Швейцарию, Китай и Молдавию.

Среди услуг, которые разрешено оказывать под маркой ZELENSKYY, числятся ритуальные услуги, в том числе бальзамирование, кремация, организация и проведение похорон. Также это могут быть услуги детективного агентства, поиск пропавших без вести и украденной собственности. В регистрационных документах указаны имя и домашний адрес, полностью совпадаюшие с данными Владимира Зеленского.

Украинский президент создал марку в октябре 2022 года, в августе 2024 года он сделал аналогичную регистрацию в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. По документам США, марка включает еще и развлекательные услуги, кинопроизводство (но не рекламы), публикацию книг.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил визит президента Украины Владимира Зеленского в США в голливудским шоу. При этом в США умалчивают, что главный результат подобной демонстрации «лидерства» Штатов — дальнейшее затягивание кризиса, подчеркнул он.

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      Александра Синицына
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