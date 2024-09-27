Посол Антонов сравнил визит Зеленского в США с голливудским шоу

Посол России Антонов сравнил визит Зеленского в США с голливудским шоу

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил визит президента Украины Владимира Зеленского в США в голливудским шоу. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства РФ.

«Визит Зеленского в США обставлен местными властями как заправское голливудское шоу. Бывшему актеру дали выступить с трибуны всемирной организации, затем провели по высоким вашингтонским кабинетам», — отметил Антонов.

Далее представители администрации президента США «посулили террористическому режиму миллиарды из кармана американского налогоплательщика, а также рекордные объемы оружия и боеприпасов», добавил посол. При этом в США стараются умолчать, что главный результат подобной демонстрации «лидерства» Штатов — дальнейшее затягивание кризиса, посетовал Антонов.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и Владимир Зеленский проведут встречу 12 октября в Германии. Политики, в частности, обсудят «план победы» украинского лидера.

При этом американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис выразил мнение, что «план победы» президента Украины грозит масштабной войной в Европе против России с прямым участием США.