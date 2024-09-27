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08:17, 27 сентября 2024Бывший СССР

Подполье заявило об участии румынского ПВО в отражении удара по Измаилу

Подпольщик Лебедев: ПВО Румынии участвовала в отражении удара по Измаилу

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Румынии участвовали в отражении удара по Измаилу Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Известно, что в отражении атаки принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО», — сказал он.

Кроме того, по данным подпольщика, на украинскую территорию залетали два истребителя из Румынии в конце атаки. Лебедев добавил, что румынские самолеты пролетели вдоль береговой линии, а затем удалились.

Ранее координатор подполья сообщил, что украинская техника была уничтожена в результате удара по Измаилу. Помимо этого, под атаку попали наемники и бойцы армии Украины.

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      Кристина Есикова
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