Политик намочил костюм во время выступления в ООН

Лидер Гаити во время выступления в ООН решил попить воды из графина и облился

Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Фильс во время выступления на Генассамблее ООН решил попить воды из графина и облился. Трансляция выступления политика доступна на YouTube-канале телеканала PBS.

Ближе к концу выступления лидер Гаити начал искать на трибуне стакан воды, но, не найдя его, потянулся за графином. Пытаясь выпить воды из наполненного графина, политик облился и намочил свой костюм. Фильс быстро вытер рот и продолжил свою речь.

В ходе выступления он потребовал репарации от Франции для компенсации потерь, которые понесла страна во время обретения независимости. По словам политика, Гаити была «первой в мире независимой страной чернокожих», но ее развитие затормозила Франция.