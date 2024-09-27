Популярный российский комик описал Нью-Йорк словами «много несчастных людей»

Комик Денис Чужой рассказал, что в Нью-Йорке много несчастных людей

Популярный российский стендап-комик Денис Чужой описал Нью-Йорк словами «много несчастных людей». Подробности он раскрыл в эфире шоу «Петя любит выпить», доступном на YouTube.

Чужой рассказал, что у него есть виза талантов в США, однако сейчас он не готов переезжать туда. Недавно, по его словам, он ездил в тур в Соединенные Штаты и решил остаться после окончания всех концертов в Нью-Йорке на неделю, чтобы попробовать там пожить.

«Когда ты несколько дней живешь там, у тебя туристическое очарование спадает, и ты видишь, насколько там много каких-то несчастных людей, которые к безумию близки. Ты видишь человека, у которого рюкзак разорван, и видно вещи, которые он везет с собой, он явно не спал несколько дней», — описал комик свои впечатления от жизни в Нью-Йорке.

Юморист отметил, что почувствовал в США атмосферу, которую показывают в американских сериалах, однако помимо нее в стране существует и «огромная темная сторона». «И ты думаешь: хватает ли у меня сейчас таланта и сил быть на той веселой стороне Нью-Йорка или я свалюсь вот в эту тьму? Я пока морально набираюсь сил», — порассуждал Чужой. Тем не менее, по словам комика, он планирует воспользоваться визой талантов и переехать в США.

Ранее Чужой рассказал о депортации из Германии. Комик признался, что раньше планировал получить немецкий паспорт, однако позже передумал.