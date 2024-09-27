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09:40, 27 сентября 2024Мир

Правящая партия Японии выбрала нового лидера страны

Kyodo: Сигэру Исиба избран главой правящей партии Японии и станет премьером
Сигэру Исиба

Сигэру Исиба. Фото: Charly Triballeau / Reuters

Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба победил на внутренних выборах на должность главы партии, и следовательно, вскоре станет новым премьер-министром страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Выборы проходили в два тура после данных о том, что действующий премьер Фумио Кисида заявил об отказе баллотироваться на второй срок.

О выдвижении 67-летнего Исибы стало известно в августе этого года. Уже тогда признавалось, что на фоне падения рейтингов действующего лидера страны он является наиболее популярным политиком из правящей Либерально-демократической партии.

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      Виктория Кондратьева
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