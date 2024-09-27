Признавшегося в расправе над найденной в реке школьницей россиянина арестовали

Кореновский районный суд Краснодарского края арестовал 35-летнего жителя, который признался в расправе над 12-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Мужчина пробудет под стражей месяц и семь суток, до 2 ноября.
Ранее сообщалось, что во время допроса он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Следователи проверили показания мужчины на месте.
Ночью 2 сентября в хуторе Бураковском в реке Левый Бейсужек обнаружили детское тело с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали воспитателя, который изнасиловал восьмиклассницу.