Названы находящиеся на грани развода звездные пары

Продюсер Дворцов: Королева и Тарзан находятся на грани расставания

Продюсер Сергей Дворцов назвал звездные пары, которые могут расстаться. Его слова приводит Life.

Он отметил, что на грани развода на сегодняшний день находятся много пар. «Ближе всех — Наташа Королева и Тарзан, сколько раз они расставались. Не исключено, что они успеют развестись уже в этом году, в конце года», — предположил Дворцов.

Медиаменеджер также высказал мнение, что роман 62-летнего эстрадного певца Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы продлится недолго. «Лепс со своей новоиспеченной девочкой — не все у них великолепно там. Думаю, год — и они разойдутся», — добавил он.

Ранее заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) объявил в своих соцсетях о разводе с супругой Еленой Мартыновой. 32-летний певец сообщил, что данное решение было принято совместно с женой.