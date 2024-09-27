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14:06, 27 сентября 2024Культура

Названы находящиеся на грани развода звездные пары

Продюсер Дворцов: Королева и Тарзан находятся на грани расставания

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов назвал звездные пары, которые могут расстаться. Его слова приводит Life.

Он отметил, что на грани развода на сегодняшний день находятся много пар. «Ближе всех — Наташа Королева и Тарзан, сколько раз они расставались. Не исключено, что они успеют развестись уже в этом году, в конце года», — предположил Дворцов.

Медиаменеджер также высказал мнение, что роман 62-летнего эстрадного певца Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы продлится недолго. «Лепс со своей новоиспеченной девочкой — не все у них великолепно там. Думаю, год — и они разойдутся», — добавил он.

Ранее заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) объявил в своих соцсетях о разводе с супругой Еленой Мартыновой. 32-летний певец сообщил, что данное решение было принято совместно с женой.

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