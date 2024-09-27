Пропавший частный вертолет с российским депутатом нашли

В Архангельской области нашли пропавший Robinson R44 с депутатом Сметаниным

В Архангельской области нашли пропавший частный вертолет Robinson R44, на котором летел депутат гордумы столицы региона Сергей Сметанин. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отмечает, что подробностей об обнаружении воздушного судна пока нет.

В то же время, Telegram-канал Shot уточняет, что воздушное судно нашли в пяти километрах от деревни Бычье, а никому из находившихся на борту россиян выжить не удалось.

Первые сообщения о пропаже вертолета появились вечером 26 сентября. Как выяснилось, борт принадлежит местному бизнесмену Алексею Семенову. Перед вылетом предприниматель написал родным, что через три часа будет дома, однако к назначенному времени Robinson на связь так и не вышел.