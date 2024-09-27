На выборах в Литве использовали Райана Гослинга

Baltnews: на выборах в Литве заметили плакат с изображением Райана Гослинга

В Литве был замечен плакат кандидата на муниципальных выборах с изображением канадского актера Райана Гослинга, при этом самого кандидата, согласно подписи, зовут Реинолдас Гослингявичюс. Об этом сообщает издание Baltnews в своем Telegram-канале.

Гослингявичюс был замечен как кандидат на муниципальных выборах в одном из литовских городов. На плакате политика используется фотография Гослинга, который призывает голосовать на местных выборах.

Неизвестно, является ли это шуткой или реальным агитационным материалом некоего политика.

Ранее «двойник» Райана Гослинга Родион Тимофеевич Гослов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».