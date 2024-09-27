Республиканцы сочли визит Зеленского на завод стратегической ошибкой

Politico: республиканцы сочли визит Зеленского на завод в Пенсильвании ошибкой

Некоторые конгрессмены-республиканцы сочли визит Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании стратегической ошибкой. Таким образом украинский лидер вмешался в ход президентской гонки в США, написала газета Politico.

Владимир Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон.

«Даже некоторые сторонники Украины из числа республиканцев на Капитолийском холме сказали, что Зеленский сделал стратегическую ошибку, когда на выходных посетил военный завод в Скрэнтоне в Пенсильвании», — сказано в статье.

Журналисты также указали, что сторонники экс-главы США Дональда Трампа чувствительны к любым выпадам в его адрес по мере приближения выборов. Визит Зеленского в колеблющийся штат и провокационные высказывания в адрес кандидата в вице-президенты Штатов от Республиканской партии Джей Ди Вэнса стали ошибкой.

Ранее Дональд Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». По словам политика, после каждого визита в Соединенные Штаты президент Украины уезжает из страны с миллиардами долларов.

В Белом доме при этом рассказали, что инициатива посещения президентом Украины Владимиром Зеленским завода в Пенсильвании шла от Киева, а не от Вашингтона. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер также назвала «политическим трюком» возмущения республиканцев в Конгрессе по этому поводу.