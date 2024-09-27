Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 27 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали способы приумножить капитал в 2025 году

Россиянам рекомендовали для приумножения капитала вложиться в краудфандинг

Фото: Shutterstock / Fotodom

Для приумножения капитала вместо облигаций и вложения в недвижимость россиянам лучше использовать неконсервативные стратегии. Способы для заработка в 2025 году назвал основатель и президент частного инвестиционного клуба Unscripted.ru Андрей Ратников (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, если основная задача инвестора приумножить, а не сохранить капитал, рекомендуется использовать более рисковые стратегии. К таким можно отнести различные модели краундфандинга, которые стали популярны в мире. Привлечение «народных денег» в бизнес-проекты дает шанс получить средства на первом этапе развития проектов или масштабировать бизнес в дальнейшем. Как отмечают в ЦБ, молодой и динамично развивающийся рынок платформенных сервисов выглядит привлекательно в условиях роста процентных ставок в экономике страны.

«Плюс от такого способа инвестирования — сравнительно небольшой порог входа. На некоторые платформы можно зайти даже с суммой 100 тысяч рублей. А доходность в среднем составляет от 30 процентов и выше», — отметил Ратников.

Более опытным инвесторам можно присмотреться к набирающему обороты рынку цифровых финансовых активов (ЦФА) — по сути, это цифровые права на какой-либо актив, зафиксированные с помощью блокчейна. С начала года этот рынок в стране вырос более чем в полтора раза. Приобрести ЦФА может каждый желающий, достаточно иметь несколько тысяч рублей, срок погашения и доходность по ним, как правило, превышают уровень инфляции. По состоянию на середину сентября 2024 года в России работают 11 операторов, которые могут выпускать ЦФА.

Материалы по теме:
Время умножать. На фондовом рынке все еще можно заработать. Какую стратегию выбрать?
Время умножать.На фондовом рынке все еще можно заработать. Какую стратегию выбрать?
Реклама
22 декабря 2022
Точка опоры. Как инвестору в России снизить риски и заработать на паевых фондах
Точка опоры.Как инвестору в России снизить риски и заработать на паевых фондах
12 декабря 2022

Для искушенных инвесторов может быть интересен венчурный рынок с опцией вложиться в it-стартапы или акселераторы. Такие инвестиции могут принести тысячи процентов годовых при сравнительно небольшом пороге входа, добавил Ратников.

По данным Мосбиржи, в августе количество россиян, открывших брокерские счета на площадке, выросло на 1,6 процента, если сравнивать с июлем, и достигло 33,3 миллиона. За месяц на бирже заключили сделки почти четыре миллиона частных инвесторов. А их суммарный объем вложений на фондовом рынке достиг 110,1 миллиарда рублей.

По прогнозам, к 2026 году количество частных инвесторов в России вырастет до 40 миллионов. Коллективные инвестиции физических лиц в биржевые фонды преодолеют отметку в 500 миллиардов рублей. Однако самым популярным инвестиционным инструментом, как и прежде, будут акции.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских пассажирских самолета получили по радио угрозы во время полета. Что говорилось в сообщениях?

      Возрождено вымершее дерево

      Россиянам рассказали об осенних болезнях

      Россияне бросились скупать пикапы одного китайского бренда

      Звезда «Шерлока Холмса» сыграл в фильме Marvel из-за долгов

      Стало известно о резком росте долгов украинцев по микрокредитам

      Швейцария одобрила изменение границ с Францией и Италией

      В российской школе детям показали на лекции видео с абортом крупным планом

      Предсказан решающий момент в судьбе китайской экономики

      Российские ученые начали скармливать пластик моли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше