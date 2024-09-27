Россиянам назвали способы приумножить капитал в 2025 году

Россиянам рекомендовали для приумножения капитала вложиться в краудфандинг

Для приумножения капитала вместо облигаций и вложения в недвижимость россиянам лучше использовать неконсервативные стратегии. Способы для заработка в 2025 году назвал основатель и президент частного инвестиционного клуба Unscripted.ru Андрей Ратников (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, если основная задача инвестора приумножить, а не сохранить капитал, рекомендуется использовать более рисковые стратегии. К таким можно отнести различные модели краундфандинга, которые стали популярны в мире. Привлечение «народных денег» в бизнес-проекты дает шанс получить средства на первом этапе развития проектов или масштабировать бизнес в дальнейшем. Как отмечают в ЦБ, молодой и динамично развивающийся рынок платформенных сервисов выглядит привлекательно в условиях роста процентных ставок в экономике страны.

«Плюс от такого способа инвестирования — сравнительно небольшой порог входа. На некоторые платформы можно зайти даже с суммой 100 тысяч рублей. А доходность в среднем составляет от 30 процентов и выше», — отметил Ратников.

Более опытным инвесторам можно присмотреться к набирающему обороты рынку цифровых финансовых активов (ЦФА) — по сути, это цифровые права на какой-либо актив, зафиксированные с помощью блокчейна. С начала года этот рынок в стране вырос более чем в полтора раза. Приобрести ЦФА может каждый желающий, достаточно иметь несколько тысяч рублей, срок погашения и доходность по ним, как правило, превышают уровень инфляции. По состоянию на середину сентября 2024 года в России работают 11 операторов, которые могут выпускать ЦФА.

Для искушенных инвесторов может быть интересен венчурный рынок с опцией вложиться в it-стартапы или акселераторы. Такие инвестиции могут принести тысячи процентов годовых при сравнительно небольшом пороге входа, добавил Ратников.

По данным Мосбиржи, в августе количество россиян, открывших брокерские счета на площадке, выросло на 1,6 процента, если сравнивать с июлем, и достигло 33,3 миллиона. За месяц на бирже заключили сделки почти четыре миллиона частных инвесторов. А их суммарный объем вложений на фондовом рынке достиг 110,1 миллиарда рублей.

По прогнозам, к 2026 году количество частных инвесторов в России вырастет до 40 миллионов. Коллективные инвестиции физических лиц в биржевые фонды преодолеют отметку в 500 миллиардов рублей. Однако самым популярным инвестиционным инструментом, как и прежде, будут акции.