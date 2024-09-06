Россияне заинтересовались фондовым рынком

Мосбиржа: число физлиц, имеющих брокерские счета, выросло на 1,6 процента

В августе количество физических лиц, открывших брокерские счета на Московской бирже, выросло на 1,6 процента, если сравнивать с июлем, и достигло 33,3 миллиона. Об этом сообщило «ПРАЙМ» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Было открыто почти 60 миллионов счетов. Кроме того, в последнем месяце лета на бирже заключили сделки почти четыре миллиона частных инвесторов. А их суммарный объем вложений на фондовом рынке Московской биржи достиг 110,1 миллиарда рублей.

При этом, однако, физические лица уменьшили объем инвестиций в акции на 21,5 миллиарда рублей. Что касается объема вложений в паи фондов, то он оценивается в 49,1 миллиарда. В облигации — 82,5 миллиарда. Доля «физиков» в объеме торгов акциями дошла почти до 78 процентов. В объеме торгов облигациями — почти до 40 процентов.

Ранее сообщалось, что 2 сентября индекс Мосбиржи снизился сразу на 3,97 процента, до 2545 пунктов. Это стало максимальным падением с сентября 2022 года, когда он за сутки потерял более десяти процентов.

По прогнозам, к 2026 году количество частных инвесторов в России вырастет до 40 миллионов. Коллективные инвестиции физических лиц в биржевые фонды преодолеют отметку в 500 миллиардов рублей. Однако самым популярным инвестиционным инструментом, как и прежде, будут акции.