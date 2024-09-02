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20:19, 2 сентября 2024Экономика

Индекс Мосбиржи пережил сильнейшее за два года падение

Индекс Мосбиржи впервые с сентября 2022 года упал почти на четыре процента

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам торгов 2 сентября индекс Мосбиржи потерял сразу 3,97 процента, опустившись до 2545 пунктов. Это максимальное падение с сентября 2022 года, когда он за сутки потерял более десяти процентов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2540 пунктов. Индекс РТС упал на 2,71 процента, до 890,82 пункта. В последний раз ниже 900 пунктов он опускался 19 апреля 2022 года. Индекс гособлигаций RGBI также упал до минимальных с марта 2022 года 102,81 пункта.

На интерес инвесторов к российским акциям и облигациям влияют представления о новом повышении ключевой ставки на заседании в следующую пятницу, а также постепенно снижение цен на нефть.

Аналитики не считают, что нисходящая динамика закончилась, потому что положительных импульсов для российского рынка пока не видно.

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      Платон Щукин
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