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14:06, 2 сентября 2024Экономика

Российские ценные бумаги упали до минимума более чем за год

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая прошлого года

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ходе торгов в понедельник, 2 сентября, индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая прошлого года, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме индекс опускался до 2566 пунктов, в последний раз на таком уровне он находился 10 мая 2023 года. С локального максимума, достигнутого в мае этого года, индекс потерял уже более 900 пунктов.

Индекс РТС опускался до 886 пунктов, что стало минимумом с апреля 2022 года. А индекс государственных облигаций RGBI упал до 102,91 пункта. Минимум с марта 2022 года, достигнутый в июле 2024-го, составляет 102,9 пункта.

Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов в комментарии РБК отметил, что последние дни распродажи российских акций не снижаются, поэтому не факт, что дно рынка достигнуто. В свою очередь, аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева пояснила, что инвесторы не проявляют интереса к отечественным ценным бумагам из-за потенциального повышения процентных ставок, а также продолжающегося снижения цен на нефть.

В минувшую пятницу индекс Мосбиржи впервые за год упал ниже 2650 пунктов, но не смог закрепиться у этого уровня.

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      Платон Щукин
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