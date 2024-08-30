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15:57, 30 августа 2024Экономика

Индекс Мосбиржи опустился до нового минимума

Индекс Мосбиржи упал до минимума с июня 2023 года

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Индекс Мосбиржи откатился в пятницу ниже отметки в 2650 пунктов, упав до минимума с июня 2023 года, сообщает «Интерфакс».

К 14:55 показатель снижался на 2,2 процента, а на момент написания материала его падение скорректировалось до 1,86 процента (2 657,9 пункта).

По данным агентства, индекс опустился до нового минимума на фоне закрытия позиций игроками перед выходными днями, а также дешевеющей нефти.

В начале недели российский фондовый рынок, снижение которого продолжается более трех месяцев, перешел к росту и подскочил за день на рекордные с апреля 2022 года пять процентов, однако во вторник и среду растерял результаты взлета.

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      Дмитрий Воронин
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