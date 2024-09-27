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13:10, 27 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин захотел вступить в украинское вооруженное формирование и получил срок

Жителя Московской области осудили за попытку вступить в украинское формирование

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Брянский областной суд приговорил к 9,5 года лишения свободы 23-летнего жителя Московской области, который захотел вступить в украинское вооруженное формирование и попытался незаконно пересечь границу России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в покушении на государственную измену и незаконное пересечение государственной границы России. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судом установлено, что житель Московской области захотел вступить в украинское вооруженное формирование «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и связался с его представителем. Получив инструкцию по въезду на территорию Украины, он прибыл в Севск Брянской области, где 24 июля 2023 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы студента среднего специального учебного заведения Тулуна, который помогал террористической организации и совершил государственную измену.

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