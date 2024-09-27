Россиянина осудили за участие в экстремистском «СССР»

Жителя Брянска приговорили к 2 годам колонии за участие в экстремистском «СССР»

Советский районный суд Брянска вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

По данным суда, мужчина, несмотря на признание межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси» («СССР») экстремисткой и запрещенной на территории России организацией, продолжил свое участие в ее деятельности. В частности, он участвовал в ее собраниях по вопросам изменения основ конституционного строя РФ, а также агитировал других лиц на участие в экстремистской «СССР».

Преступление жителя Брянской области было выявлено сотрудниками ФСБ. Его приговорили к двум годам колонии общего режима с ограничением свободы на полгода.

Ранее в Дагестане суд приговорил к 2,5 года лишения свободы условно местную жительницу за участие в экстремистском «СССР». Она признала свою вину.