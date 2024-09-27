Россиянка описала поездку в Грузию фразой «повсюду попрошайки и флаги Евросоюза»

Россиянка побывала в Грузии и описала поездку фразой «повсюду попрошайки и флаги Евросоюза». Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Туристка из Москвы Алла сообщила, что ранее никогда не была в этой стране и до нынешнего путешествия представляла ее совершенно иначе. «Тбилиси — настоящий европейский город, неслучайно на многих улицах развешаны флаги Евросоюза, — пояснила она. — Я не ощутила в нем никакого кавказского духа, разве что в ресторанах с национальной кухней».

По словам девушки, грузинская молодежь очень необычно одевается. Более того, как указала Алла, у многих из них довольно странные прически. «Иногда мне даже приходилось гадать, кто все-таки передо мной — девушка или парень», — добавила она.

Путешественница поразило и большое количество попрошаек и бездомных на улицах. «Мне рассказали, многие из них вовсе не местные жители, а цыгане, которые выучили дежурные фразочки на грузинском и клянчат у народа деньги», — подчеркнула она.

Ранее другая российская туристка раскрыла истинное отношение жителей Грузии к россиянам. Путешественница отметила, что ни разу не столкнулась с неприязнью или хамством со стороны местных.