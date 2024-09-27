Россиянка спасла второклассницу от представившегося «другом» взрослого мужчины

Жительница Ленобласти спасла школьницу от пристававшего к ней взрослого мужчины

Жительница города Сертолово Ленинградской области спасла школьницу от приставаний взрослого мужчины, который представился ее «другом». Свои действия россиянка фиксировала на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике россиянин обнимает несовершеннолетнюю на детской площадке. Нездоровый интерес к ребенку вызывает вопросы у одной из очевидиц. Последняя интересуется у второклассницы, приходится ли ей родственником незнакомец. Когда девочка дает отрицательный ответ, женщина уводит ее с площадки. Мужчина же кричит, что он не педофил.

Позже выяснилось, что девочку отвели к родителям. Преследовавший ее и в прошлом пытался заигрывать с чужими детьми. Мужчину неоднократно видели в местах, где собирались несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 45-летнего мужчину, который преследовал 15-летнюю школьницу из соседнего дома и приставал к ней в подъезде.