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13:10, 27 сентября 2024Россия

Россиянка спасла второклассницу от представившегося «другом» взрослого мужчины

Жительница Ленобласти спасла школьницу от пристававшего к ней взрослого мужчины

Жительница города Сертолово Ленинградской области спасла школьницу от приставаний взрослого мужчины, который представился ее «другом». Свои действия россиянка фиксировала на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике россиянин обнимает несовершеннолетнюю на детской площадке. Нездоровый интерес к ребенку вызывает вопросы у одной из очевидиц. Последняя интересуется у второклассницы, приходится ли ей родственником незнакомец. Когда девочка дает отрицательный ответ, женщина уводит ее с площадки. Мужчина же кричит, что он не педофил.

Позже выяснилось, что девочку отвели к родителям. Преследовавший ее и в прошлом пытался заигрывать с чужими детьми. Мужчину неоднократно видели в местах, где собирались несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 45-летнего мужчину, который преследовал 15-летнюю школьницу из соседнего дома и приставал к ней в подъезде.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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