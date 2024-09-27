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14:26, 27 сентября 2024Ценности

Россиянкам раскрыли способы выбрать модное пальто

Стилист Марина Герман посоветовала выбирать осенью пальто на размер больше

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Стилист Марина Герман раскрыла россиянкам способы выбрать модное пальто осенью. Соответствующий сюжет публикует «Москва 24».

Для начала специалистка посоветовала определиться с фасоном изделия. «Это может быть пальто объемного кроя, как будто слегка с мужского плеча, прямое пальто с увеличенной линией плеч», — рассказала она. При этом стилист подчеркнула, что для тех, кто предпочитает приталенные модели, также есть удачные варианты.

В то же время Герман посоветовала выбирать пальто на размер больше. «Оверсайз и слегка объемная посадка сегодня актуальна», — заявила эксперт.

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В то же время собеседница издания призвала обращать внимание на изделия из смесовых тканей, таких как шерсть и полиэстер. «Такое пальто менее износостойкое, за ним легче ухаживать, но процент шерсти в составе будет давать согревающие свойства», — высказалась Герман.

В заключение специалистка порекомендовала приобретать упомянутый предмет гардероба с нейтральной фурнитурой, чтобы было проще подобрать аксессуары.

Ранее в сентябре Влад Лисовец назвал черты стильного человека. Эксперт отметил, что стильным может быть каждый, если имеет подобное желание.

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      Екатерина Ештокина
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