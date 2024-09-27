Россиянкам раскрыли способы выбрать модное пальто

Стилист Марина Герман посоветовала выбирать осенью пальто на размер больше

Стилист Марина Герман раскрыла россиянкам способы выбрать модное пальто осенью. Соответствующий сюжет публикует «Москва 24».

Для начала специалистка посоветовала определиться с фасоном изделия. «Это может быть пальто объемного кроя, как будто слегка с мужского плеча, прямое пальто с увеличенной линией плеч», — рассказала она. При этом стилист подчеркнула, что для тех, кто предпочитает приталенные модели, также есть удачные варианты.

В то же время Герман посоветовала выбирать пальто на размер больше. «Оверсайз и слегка объемная посадка сегодня актуальна», — заявила эксперт.

В то же время собеседница издания призвала обращать внимание на изделия из смесовых тканей, таких как шерсть и полиэстер. «Такое пальто менее износостойкое, за ним легче ухаживать, но процент шерсти в составе будет давать согревающие свойства», — высказалась Герман.

В заключение специалистка порекомендовала приобретать упомянутый предмет гардероба с нейтральной фурнитурой, чтобы было проще подобрать аксессуары.

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