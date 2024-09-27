РИА Новости: курская пенсионерка сбежала из украинского ПВР в Россию

Жительница курского села Козыревка Мария Ким встретила начало специальной военной операции (СВО) в Авдеевке, побывала в украинском пункте временного размещения (ПВР), откуда сбежала в Россию. Подробности пенсионерка рассказала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, она переехала в Авдеевку в 1980-ые годы. После начала СВО женщина попала в ПВР. Ей сказали, что оттуда были варианты уехать в Польшу или Молдавию, однако женщина хотела в Россию.

Ким не рассказывала сотрудникам ПВР о своих планах. Вместо этого она сообщила, что ее в Молдавии ждут родственники. Оказавшись в стране она села в самолет, улетела в Москву, вернулась в родную Козыревку, где оформила гражданство и пенсию.

Во время нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область женщина регулярно слышала звуки прилетов.

«Дом мой дрожал, мы с моей собачкой в подвал бегали, в подвале не так слышно. Она бедная вся перепугалась, аж на задние ноги садилась», — рассказала Ким.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

26 сентября оборонное ведомство сообщило о трех попытках прорыва украинскими войсками государственной границы в Курской области. Все попытки были отражены, добавили в министерстве.