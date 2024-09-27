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09:05, 27 сентября 2024Путешествия

Российская туристка описала три особенности жизни в Египте фразой «становится не по себе»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в Египте и описала три особенности жизни в стране фразой «становится не по себе». Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пожаловалась, что местный хлеб, аиш балади, продают без упаковки прямо на улице. «Продавцы устанавливают свои импровизированные прилавки в оживленных местах прямо на улице, часто у дорог», — отметила она.

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Также, по словам россиянки, в мясных лавках снаружи висят разделанные туши. «Ничего не имею против мяса, но натолкнуться на такую картину не где-то на рынке или в мясном отделе супермаркета, а прямо посреди оживленной улицы, между школой и салоном связи, честно говоря, неожиданно и малоприятно, — добавила она. — Особенно на фоне пасущихся неподалеку, буквально за углом, пока еще живых козочек или овечек».

Более того, путешественницу удивило, что египетские мужчины носят странную одежду, похожую на платья. «На самом деле это длинные, до пят, рубашки из сукна — национальный наряд народов Северной и Центральной Африки, — пояснила она. — Носят их обычно вкупе с тюрбаном».

Ранее стало известно, что путешествия в Африку могут быть опасны из-за различных инфекций. Об этом россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

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      Фариза Бацазова
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