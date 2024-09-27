Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:22, 27 сентября 2024Наука и техника

Российские бойцы получили дроны «Альбатрос»

«Известия»: дроны «Альбатрос М5» начали поступать в подразделения ВС России

Фото: пресс-служба ООО «Альбатрос» / ТАСС

Разведывательные беспилотники «Альбатрос М5» начали поступать в подразделения Вооруженных сил России. Полученные дроны уже используют на некоторых направлениях в зоне спецоперации (СВО), сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компании-разработчика «Альбатрос».

Аппарат самолетного типа с размахом крыла более трех метров способен находиться в воздухе около 4,5 часа. Дрон развивает скорость до 110 километров в час, а радиус действия «Альбатроса» составляет около 60 километров. Для запуска аппарата используется катапульта, а посадка осуществляется при помощи парашюта.

Беспилотник предназначен для разведки, корректировки огня и подтверждения поражения цели. Помимо стандартных камер, аппарат может нести другую полезную нагрузку, включая газоанализатор и мультиспектральную камеру.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В компании отметили, что в беспилотнике 60 процентов комплектующих собственного производства. В частности, специалисты разработали для него программное обеспечение. «Радиоканал стоит наш, что позволяет на данном этапе летать в условиях действия средств РЭБ. Все работает стабильно. Видео в режиме реального времени в качестве Full HD передается хорошо. Пока отзывы очень хорошие. Их давали десантники, артиллеристы и представители других подразделений», — рассказали в организации.

В марте стало известно, что разработчик выпускает до 30 разведывательных дронов «Альбатрос М5» ежемесячно, но при необходимости темпы производства могут увеличить вдвое.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      Соединенным Штатам предсказали рост безработицы

      Россиянам назвали способ узнать о слежке личной техники за данными

      Служивший в армии Израиля российский эксперт по БПЛА погиб в зоне СВО

      Названа безопасная для сердца доза кофе

      Генсек НАТО объяснил причины предоставления Украине большего количества оружия

      Минюст России признал иноагентом проект «Центр "Досье"»

      Зеленский встретился с Трампом

      Российские бойцы получили дроны «Альбатрос»

      Певица Катя IOWA заступилась за стилиста Рогова после высказываний Самойловой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше