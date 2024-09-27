Российские бойцы получили дроны «Альбатрос»

«Известия»: дроны «Альбатрос М5» начали поступать в подразделения ВС России

Разведывательные беспилотники «Альбатрос М5» начали поступать в подразделения Вооруженных сил России. Полученные дроны уже используют на некоторых направлениях в зоне спецоперации (СВО), сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компании-разработчика «Альбатрос».

Аппарат самолетного типа с размахом крыла более трех метров способен находиться в воздухе около 4,5 часа. Дрон развивает скорость до 110 километров в час, а радиус действия «Альбатроса» составляет около 60 километров. Для запуска аппарата используется катапульта, а посадка осуществляется при помощи парашюта.

Беспилотник предназначен для разведки, корректировки огня и подтверждения поражения цели. Помимо стандартных камер, аппарат может нести другую полезную нагрузку, включая газоанализатор и мультиспектральную камеру.

В компании отметили, что в беспилотнике 60 процентов комплектующих собственного производства. В частности, специалисты разработали для него программное обеспечение. «Радиоканал стоит наш, что позволяет на данном этапе летать в условиях действия средств РЭБ. Все работает стабильно. Видео в режиме реального времени в качестве Full HD передается хорошо. Пока отзывы очень хорошие. Их давали десантники, артиллеристы и представители других подразделений», — рассказали в организации.

В марте стало известно, что разработчик выпускает до 30 разведывательных дронов «Альбатрос М5» ежемесячно, но при необходимости темпы производства могут увеличить вдвое.