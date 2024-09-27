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13:29, 27 сентября 2024Наука и техника

Российский космонавт рассказал о вальсальве

Космонавт Кононенко: в скафандре есть устройство для чихания

Фото: Samantha Cristoforetti / Wikipedia

Российский космонавт Олег Кононенко ответил на вопрос журналистов о том, как можно чихать в скафандре. Его слова передает ТАСС.

По его словам, для чихания в скафандре есть специальное приспособление. «А что человеку делать — втягивай обратно! А если говорить серьезно, то у нас для этого есть вальсальва», — рассказал Кононенко.

Агентство напоминает, что вальсальва, которая используется в водолазных и космических костюмах, позволяет выровнять давление в ушах.

Ранее ТАСС сообщил, что Кононенко установил новый мировой рекорд по общей продолжительности космических полетов. В общей сложности космонавт находился в космосе 1100 суток 14 часов. Всего Кононенко летал на Международную космическую станцию пять раз. Его первый полет состоялся в апреле 2008 года.

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      Иван Потапов
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