Российский космонавт рассказал о вальсальве

Космонавт Кононенко: в скафандре есть устройство для чихания

Российский космонавт Олег Кононенко ответил на вопрос журналистов о том, как можно чихать в скафандре. Его слова передает ТАСС.

По его словам, для чихания в скафандре есть специальное приспособление. «А что человеку делать — втягивай обратно! А если говорить серьезно, то у нас для этого есть вальсальва», — рассказал Кононенко.

Агентство напоминает, что вальсальва, которая используется в водолазных и космических костюмах, позволяет выровнять давление в ушах.

Ранее ТАСС сообщил, что Кононенко установил новый мировой рекорд по общей продолжительности космических полетов. В общей сложности космонавт находился в космосе 1100 суток 14 часов. Всего Кононенко летал на Международную космическую станцию пять раз. Его первый полет состоялся в апреле 2008 года.