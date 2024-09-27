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23:09, 27 сентября 2024Спорт

Российскую девушку-бойца UFC выселили из квартиры в Париже

Российскую девушку-бойца UFC Дарью Железнякову выселили из квартиры в Париже

Фото: Michael Evers / Globallookpress.com

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Дарья Железнякова, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказала, как ее выселили из съемной квартиры в Париже в начале сентября. Ее слова приводит Metaratings.

Железнякова заявила, что одной из причин конфликта с хозяйкой жилья стало то, что она много готовила во время весогонки. Спортсменка объяснила, что коммунальные услуги во Франции дороже, чем в России, и у бабушки-хозяйки не было финансов для обеспечения квартиры.

«Она была категорически возмущена, а конфликт начался из-за то, что они курили. Я попросила этого не делать. Со мной сначала согласились, а потом она на меня набросилась. Неадекватная», — отметила Железнякова, добавив, что на словах указала женщине на ее место.

Ближайший поединок россиянки состоится на турнире UFC Fight Night 243 в Париже. 28 сентября ей предстоит сразиться с аргентинкой Айлин Перес в легчайшей весовой категории.

Железнякова провела дебютный бой в UFC 24 марта. Она победила представительницу Мексики Монсеррат Рендон единогласным решением судей. Всего на счету спортсменки девять побед при единственном поражении в ММА.

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