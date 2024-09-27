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01:11, 27 сентября 2024Мир

Самолет президента Польши смог приземлиться в аэропорту только со второй попытки

Самолет президента Дуды приземлился в Варшаве со 2 попытки из-за авто орнитолога

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Самолет президента Польши Анджея Дуды приземлился в аэропорту Варшавы только со второй попытки. Проблема возникла из-за автомобиля орнитолога, передает RMF FM.

Дело в том, что одновременно в столичном аэропорту другой авиалайнер столкнулся с птицей. В связи с этим специалист по птицам выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу, тем самым задержав посадку президентского борта.

Отмечается, что польский лидер возвращался в страну после участия в Генеральной ассамблее ООН. В итоге Boeing, на борту которого он находился, совершил посадку без происшествий.

Ранее сообщалось, что пассажир Air India заплатил полмиллиона рублей за первый класс самолета и назвал перелет кошмаром. Причиной испорченного впечатления послужили грязь и разодранная мебель.

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      Александра Синицына
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