Пассажир заплатил полмиллиона рублей за первый класс самолета и назвал перелет кошмаром

The Independent: пассажир первого класса Air India пожаловался на грязь

Пассажир авиакомпании Air India заплатил полмиллиона рублей за место в первом классе самолета и назвал перелет кошмаром из-за грязи и разодранной мебели. Об этом сообщает The Independent.

По словам предпринимателя Анипа Пателя, он отдал за билет из Чикаго в Дели 6,3 тысячи долларов (583 тысячи рублей). Поднявшись на борт перед 15-часовым перелетом, мужчина обнаружил, что салон в плохом состоянии. На сиденьях были остатки еды и мусор, к тому же все вокруг казалось старым и изношенным. А в «отвратительном отсеке для розеток» он нашел волосы.

Вскоре Пателю предложили наушники для подключения к бортовой системе развлечений. Открыв их, пассажир ужаснулся: внутри все заплесневело. Мужчина также пожаловался, что на борту не было Wi-Fi, а во внушительном меню не оказалось в наличии значительной части блюд. Несмотря на это, он назвал восхитительным суп, который ему подали.

Когда Патель пожаловался на случившееся в соцсетях, его публикация стала вирусной. Авиакомпания обратила внимание на ролик и вернула пассажиру деньги за билет.

Ранее пассажир самолета получил повышение класса обслуживания до первого, бросил семью в экономе и был обруган. Ситуация вызвала активные обсуждения в сети, пользователи стали критиковать мужчину за безответственное поведение.