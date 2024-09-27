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18:54, 27 сентября 2024Из жизни

Саперы отобрали у кота ручную гранату

В США кот нашел ручную гранату и принялся с ней играть

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В американском штате Огайо заметили домашнего кота с ручной гранатой. Об этом сообщает WCAX-TV.

Кот нашел гранату в полуподвале дома во время ремонта, вытащил ее и принялся с ней играть. Он так сильно гремел, что привлек внимание хозяев. Те увидели подозрительный предмет и тут же вызвали полицию.

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Полицейские пришли к выводу, что имеют дело с гранатой, и привлекли к решению проблемы саперов. Гранату отобрали у кота, ее планируют уничтожить. Как она попала в дом, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Шотландии кот принес хозяйке наркотики. После прогулки он запрыгнул на диван, устроился возле женщины и неожиданно выплюнул комок сушеных растений, который держал во рту.

Их время пришло!
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      Олег Парамонов
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