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12:28, 27 сентября 2024Экономика

Сектанты потребовали у властей российского города полмиллиарда рублей за одно здание

Сектанты предложили властям Перми выкупить ДК им. Ленина за 500 млн рублей

Фото: freepik

В Перми сектанты из церкви евангелистов «Новый завет» потребовали у властей города полмиллиарда рублей за Дом культуры имени В.И. Ленина, который администрация в прошлом продала намного дешевле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2000-х годах глава секты Эдуард Гробовенко приобрел здание за 47,2 миллиона рублей. Новый владелец организовал в ДК место встреч членов церкви, а также производство пенобетона. Работой занимаются прихожане, которым платят за труд едой и возможностью жить в здании.

Теперь мэрия Перми захотела вернуть ДК. Члены секты согласны уступить здание за 500 миллионов рублей, либо в обмен на другие объекты недвижимости в городе.

При этом бывшие участники организации рассказали, что Гробовенко наживается на прихожанах, в том числе с помощью платных билетов на посещение проповедей. Известно, что глава секты родился в украинском Кривом Роге. Он учился на пастора в Риге, а затем переехал на Урал, где начал проповедовать. Прихожане помогли Гробовенко заработать деньги на покупку ДК.

Ранее в США выставили на продажу дом, построенный на месте совершенных сектой Мэнсона преступлений. Собственники согласны продать его с большой скидкой.

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      Александра Качан
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