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01:04, 31 января 2023Среда обитания

Дом на месте совершенных сектой Мэнсона убийств продадут с большой скидкой

Стоимость дома на месте совершенных сектой Мэнсона убийств снизили на $25 млн

Фото: Barbara Munker / picture alliance / Getty Images

Дом на месте убийств, совершенных сектой Чарльза Мэнсона, решили продать с большой скидкой. Владелец объекта режиссер Джефф Франклин снизил стоимость недвижимости на 25 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Франклин приобрел особняк в 2007 году за шесть миллионов долларов. На тот момент строительство дома еще не завершилось — здание, в котором жила застреленная сектантами актриса Шэрон Тейт вместе с близкими, снесли вскоре после произошедших в 1969 году убийств, а на его месте возвели новое. Режиссер выставил готовый объект на продажу в январе 2022 года за 85 миллионов долларов, однако за год так и не нашел покупателя. Теперь поместье можно приобрести за 59,9 миллиона долларов.

Площадь дома составляет почти две тысячи квадратных метров, он располагается на участке в 14,5 гектара. Внутри жилья девять спален и 18 ванных, которые дополняют кинотеатр, спа-зона, спортзал, парикмахерская, бильярдная и бар. Снаружи имеются отдельный гостевой дом, бассейн с водопадами, два джакузи, водная горка, каменная пещера, гараж на 16 машин, пруд с рыбой и река.

Франклин снижает стоимость особняка второй раз. Впервые режиссер решил привлечь покупателей скидкой в мае 2022 года, тогда размер дисконта составил 15 миллионов долларов.

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Александра Качан
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