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Дом на месте убийств секты Мэнсона продадут с большой скидкой

Стоимость дома на месте убийств секты Мэнсона снизили на 15 миллионов долларов

Фото: Mirrorpix / Getty Images

Особняк на месте убийств секты Чарльза Мэнсона решили продать с большой скидкой. Цену на поместье снизили на 15 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Принадлежавший жертвам культа участок в Беверли-Хиллз выставили на продажу в январе 2022 года за 85 миллионов долларов, но покупатель так и не нашелся. Теперь владелец урезал стоимость объекта до 70 миллионов.

Поместье занимает 14,5 гектара земли, площадь дома составляет почти две тысячи квадратных метров. Внутри 9 спален, 18 ванных, а также кинотеатр, SPA-зона, спортзал, парикмахерская, бильярдная и бар. Снаружи имеются отдельный гостевой дом, бассейн с водопадами, два джакузи, водная горка, каменная пещера, пруд с рыбой и река.

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В 1969 году на участке застрелили актрису Шэрон Тейт и ее близких. Вскоре после инцидента дом, где произошел инцидент, снесли. На его месте построили новое жилье, которое в 2007 году приобрел создатель сериала «Полный дом» Джефф Франклин за шесть миллионов долларов. Незадолго до попытки продать поместье собственник сдавал его в аренду за 250 тысяч долларов в месяц.

В марте в Южной Каролине выставили на продажу ферму скандально убитой семьи юриста Алекса Мердо. На ее территории есть два озера с птицами, жилое здание площадью 483 квадратных метра и гостевой коттедж.

Александра Качан
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