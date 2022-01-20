Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Владелец дома на месте убийств секты Мэнсона захотел избавиться от жилья

Дом на месте убийств секты Чарльза Мэнсона выставили на продажу за 85 миллионов долларов
Джефф Франклин

Джефф Франклин. Фото: @fullerhouseguy

Принадлежавший жертвам секты Чарльза Мэнсона участок в Беверли-Хиллз выставлен на продажу. Создатель сериала «Полный дом» Джефф Франклин хочет избавиться от недвижимости с историей, сообщает New York Post.

Дом, в котором в 1969 году погибли актриса Шэрон Тейт и ее близкие, снесли вскоре после инцидента. Сейчас на его месте стоит особняк под названием The Cielo Estate — именно его продает Франклин за 85 миллионов долларов (около 6,5 миллиарда рублей). Сам сценарист приобрел его в 2007 году всего за 6 миллионов долларов, когда дом еще не был достроен.

Материалы по теме:
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах» Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
26 ноября
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

Поместье включает в себя 9 спальных и 18 ванных. Общая площадь постройки — 1,9 тысячи квадратных метров. В ней есть кинотеатр, спа, спортзал, парикмахерская, бильярдная и бар. Во дворе находятся отдельный гостевой дом, бассейн с двумя водопадами, два джакузи, водная горка, каменная пещера, пруд с рыбами и река. Весь участок занимает 14,5 гектара.

Летом 2021 года был продан особняк супругов Ла-Бьянка, которых секта Мэнсона убила на день позже Шерон Тейт. Прошлый владелец Зак Баганс получил за дом 1,8 миллиона долларов после долгих поисков покупателя.

Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
Госсекретарь США раскрыл детали разговора Путина и Буша об Украине в 2008 году
Белый дом рассказал о рестрикциях против России
Украинский депутат оценил санкции США против себя
Нурмагомедов вспомнил о «колоссальном давлении» перед дебютом в UFC
Россия дала Евросоюзу совет для возобновления диалога
Россия назвала НАТО инструментом прошлого века
Новый пакет санкций США против России назвали отголоском гибридной войны
США обсудили помощь Украине с «Бухарестской девяткой»
Владелец дома на месте убийств секты Мэнсона захотел избавиться от жилья
Россия и Китай заблокировали санкции против пяти лиц за связи с Северной Кореей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter