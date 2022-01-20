Владелец дома на месте убийств секты Мэнсона захотел избавиться от жилья

Принадлежавший жертвам секты Чарльза Мэнсона участок в Беверли-Хиллз выставлен на продажу. Создатель сериала «Полный дом» Джефф Франклин хочет избавиться от недвижимости с историей, сообщает New York Post.

Дом, в котором в 1969 году погибли актриса Шэрон Тейт и ее близкие, снесли вскоре после инцидента. Сейчас на его месте стоит особняк под названием The Cielo Estate — именно его продает Франклин за 85 миллионов долларов (около 6,5 миллиарда рублей). Сам сценарист приобрел его в 2007 году всего за 6 миллионов долларов, когда дом еще не был достроен.

Поместье включает в себя 9 спальных и 18 ванных. Общая площадь постройки — 1,9 тысячи квадратных метров. В ней есть кинотеатр, спа, спортзал, парикмахерская, бильярдная и бар. Во дворе находятся отдельный гостевой дом, бассейн с двумя водопадами, два джакузи, водная горка, каменная пещера, пруд с рыбами и река. Весь участок занимает 14,5 гектара.

Летом 2021 года был продан особняк супругов Ла-Бьянка, которых секта Мэнсона убила на день позже Шерон Тейт. Прошлый владелец Зак Баганс получил за дом 1,8 миллиона долларов после долгих поисков покупателя.