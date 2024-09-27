Сенат призвал Байдена разрешить удары ВСУ вглубь России

Американские сенаторы призвали президента США Джо Байдена разрешить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, ряд членов Демократической и Республиканской партий встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсудили жизнеспособность «плана победы» Киева над Россией. Украинский лидер заявил группе сенаторов, что Киеву не понадобится дополнительное финансирование от Соединенных Штатов в случае снятия ограничений на удары дальнобойными ракетами вглубь российских территорий.
Несмотря на опасения обеих партий втягивания Вашингтона в прямое противостояние с Россией, демократы и республиканцы по итогам встречи призвали президента Байдена удовлетворить просьбу Зеленского.
Ранее представители разведки США заявили, что разрешение Украине использовать дальнобойное американское оружие для ударов вглубь территории России спровоцирует силовой ответ с российской стороны. По их мнению, это может изменить ход боевых действий.
Одним из возможных вариантов развития событий они назвали активизацию диверсантов в Европе, которые начнут устраивать поджоги и налеты на американские и европейские военные базы. При этом первый сценарий разведчики считают более вероятным.