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11:01, 27 сентября 2024Мир

Сенат призвал Байдена разрешить удары ВСУ вглубь России

Axios: cенат призвал Байдена разрешить удары ВСУ вглубь России

Фото: Leah Millis / Reuters

Американские сенаторы призвали президента США Джо Байдена разрешить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, ряд членов Демократической и Республиканской партий встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсудили жизнеспособность «плана победы» Киева над Россией. Украинский лидер заявил группе сенаторов, что Киеву не понадобится дополнительное финансирование от Соединенных Штатов в случае снятия ограничений на удары дальнобойными ракетами вглубь российских территорий.

Несмотря на опасения обеих партий втягивания Вашингтона в прямое противостояние с Россией, демократы и республиканцы по итогам встречи призвали президента Байдена удовлетворить просьбу Зеленского.

Ранее представители разведки США заявили, что разрешение Украине использовать дальнобойное американское оружие для ударов вглубь территории России спровоцирует силовой ответ с российской стороны. По их мнению, это может изменить ход боевых действий.

Одним из возможных вариантов развития событий они назвали активизацию диверсантов в Европе, которые начнут устраивать поджоги и налеты на американские и европейские военные базы. При этом первый сценарий разведчики считают более вероятным.

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      Виктория Кондратьева
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