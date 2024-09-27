Пустующим домам в северных регионах нашли новое применение

Минстрой предложил перевести пустующее на севере страны жилье в служебное

Пустующее жилье в северных регионах России могут перевести в служебный или коммерческий наем. Новое применение таким квартирам нашли в Минстрое, пишет «Парламентская газета».

Брошенные квартиры все чаще появляются в северных городах страны по мере оттока населения. Так, к примеру, численность населения Воркуты, где в советские времена проживало до 250 тысяч человек, сегодня составляет порядка 56 тысяч. Фактически бесхозными в городе остается более 7 тысяч квартир.

По документам в квартирах остаются прописаны собственники, но на деле жилплощадь пустует и копит коммунальные долги, за которые расплачиваются муниципалитеты. Ежегодно на содержание таких квартир из городского бюджета уходит около 700 миллионов рублей. Признать дома аварийными и окончательно расселить по закону невозможно — здания не требуют ремонта и пригодны для проживания. Ввиду этого в ведомстве предлагают освободить власти на местах от оплаты «коммуналки».

Ранее стали известны города России с самым доступным жильем. Дешевле всего жилплощадь обойдется в Снежногорске Мурманской области. Среди регионов лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, финальную строчку заняла Москва.