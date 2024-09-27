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13:27, 27 сентября 2024Россия

Школы Курска и Курчатова изменят формат обучения

Школы Курска и Курчатова перейдут на очно-дистанционный формат обучения

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Школы Курска и Курчатова с 1 октября изменят формат обучения на очно-дистанционный. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Для обеспечения безопасности детей и педагогов в сентябре была проведена большая работа: во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком», — написал он. Отмечается, что в аналогичном режиме в Курске и Курчатове будут работать учреждения дополнительного образования.

Кроме того, по словам Смирнова, школьники смогут обучаться дистанционно. Для этого родителям необходимо обратиться с заявлением к директору школы.

Ранее в Госдуме предложили вывезти всех детей из Курской области с согласия родителей. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сейчас несовершеннолетние в приграничном регионе находятся под постоянной угрозой.

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      Александра Д Борисова
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