Россиянам назвали способ узнать о слежке личной техники за данными

Сбор информации для производителей техники важен, так как можно заработать на понимании пользовательских привычек, отметил главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способ распознать, что личная техника сливает данные.
Ранее телевизоры Samsung и LG поймали на слежке за пользователями. Выяснилось, что они могут делать скриншоты экранов, когда потребители подключают их к своим компьютерам и консолям. При этом пользователи даже не предполагают, что все их действия записываются.
«В мобильных устройствах вы можете зайти в раздел, связанный с конфиденциальностью. Там обычно указаны сервисы, которые используют приложения, допустим, и вы будете в курсе, что это приложение требует доступ к диктофону, это — к фотографиям, это — к заметкам, это — еще куда-то, и вы хотя бы будете иметь представление, куда какое приложение ломится», — поделился Побыванец.
Заподозрить передачу данных на телевизоре гораздо сложнее, полагает эксперт. «Понятно, что сейчас все телевизоры умные. При этом если он на андроиде, разрешения на доступ еще можно как-то выяснить, а если он на своей операционке, то вряд ли они дают уведомления», — пояснил он.
В конце сентября стало известно, что корпорация LG начала показывать рекламу пользователям своих телевизоров. Рекламные блоки стали демонстрировать пользователям во время простоя телевизора.