Россиянам назвали способ узнать о слежке личной техники за данными

Главред Wylsacom Media Побыванец назвал возможным отследить сбор данных техникой

Сбор информации для производителей техники важен, так как можно заработать на понимании пользовательских привычек, отметил главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способ распознать, что личная техника сливает данные.

Ранее телевизоры Samsung и LG поймали на слежке за пользователями. Выяснилось, что они могут делать скриншоты экранов, когда потребители подключают их к своим компьютерам и консолям. При этом пользователи даже не предполагают, что все их действия записываются.

«В мобильных устройствах вы можете зайти в раздел, связанный с конфиденциальностью. Там обычно указаны сервисы, которые используют приложения, допустим, и вы будете в курсе, что это приложение требует доступ к диктофону, это — к фотографиям, это — к заметкам, это — еще куда-то, и вы хотя бы будете иметь представление, куда какое приложение ломится», — поделился Побыванец.

Заподозрить передачу данных на телевизоре гораздо сложнее, полагает эксперт. «Понятно, что сейчас все телевизоры умные. При этом если он на андроиде, разрешения на доступ еще можно как-то выяснить, а если он на своей операционке, то вряд ли они дают уведомления», — пояснил он.

В конце сентября стало известно, что корпорация LG начала показывать рекламу пользователям своих телевизоров. Рекламные блоки стали демонстрировать пользователям во время простоя телевизора.

