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17:29, 27 сентября 2024Наука и техника

Россиянам назвали способ узнать о слежке личной техники за данными

Главред Wylsacom Media Побыванец назвал возможным отследить сбор данных техникой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сбор информации для производителей техники важен, так как можно заработать на понимании пользовательских привычек, отметил главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способ распознать, что личная техника сливает данные.

Ранее телевизоры Samsung и LG поймали на слежке за пользователями. Выяснилось, что они могут делать скриншоты экранов, когда потребители подключают их к своим компьютерам и консолям. При этом пользователи даже не предполагают, что все их действия записываются.

«В мобильных устройствах вы можете зайти в раздел, связанный с конфиденциальностью. Там обычно указаны сервисы, которые используют приложения, допустим, и вы будете в курсе, что это приложение требует доступ к диктофону, это — к фотографиям, это — к заметкам, это — еще куда-то, и вы хотя бы будете иметь представление, куда какое приложение ломится», — поделился Побыванец.

Заподозрить передачу данных на телевизоре гораздо сложнее, полагает эксперт. «Понятно, что сейчас все телевизоры умные. При этом если он на андроиде, разрешения на доступ еще можно как-то выяснить, а если он на своей операционке, то вряд ли они дают уведомления», — пояснил он.

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