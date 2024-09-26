LG встроила в свои телевизоры рекламу

В дорогих телевизорах LG заметили полноэкранную рекламу

Корейская корпорация LG начала показывать рекламу пользователям своих телевизоров. На это обратили внимание авторы блога FlatpanelsHD.

Специалисты заметили рекламные блоки во время обзора нового телевизора LG G4 OLED. Полноэкранная реклама стала появляться в тот момент, когда устройство ничего не воспроизводило. Авторы отметили, что реклама опирается на геолокацию девайса и данные от сети, поэтому вся отображаемая информация локализована и адаптирована под потребителя.

О том, что корейская корпорация встроила рекламу в свои телевизоры, подтвердили в фирме LG AD Solutions, которая является дочерней компанией LG. Ее представители отметили, что в ходе тестирования реклама, демонстрируемая во время простоя телевизора, в 2,5 раза повышает узнаваемость бренда. Также в компании заявили, что реклама появляется даже в дорогих моделях — так, в США LG G4 OLED стоит выше 3000 долларов, или около 280 тысяч рублей.

По словам авторов FlatpanelsHD, в настоящий момент функцию показа рекламы еще можно отключить. Для этого нужно зайти в настройки устройства, перейти в раздел «Дополнительные настройки» и перевести переключатель «Продвижение заставки» в неактивное положение. Также реклама не демонстрируется, если телевизор не подключен к интернету.

В конце сентября в «Лаборатории Касперского» рассказали, что приложения со встроенным вирусом установили на десятки миллионов Android-смартфонов. Вредоносное ПО показывало рекламу и оформляло платные подписки от лица пользователей.