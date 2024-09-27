Собака спасла детей от смертельно опасной змеи

В Индии питбуль спас игравших во дворе дома детей от королевской кобры

В Индии домашняя собака породы питбуль по кличке Дженни спасла детей от королевской кобры. Об этом сообщает Hindustan News.

Инцидент произошел во вторник, 24 сентября, в городе Джханси, штат Уттар-Прадеш. Ядовитая змея заползла во двор дома, где играли дети прислуги. Они заметили кобру и начали кричать. Дженни — собака хозяина дома — сидела на привязи на другом конце сада.

Однако, услышав крики о помощи, собака сорвалась с привязи и бросилась на смертельно опасную змею. Она вцепилась в кобру и трепала ее около пяти минут, пока та не перестала шевелиться. Владелец Дженни, Пенджаб Сингх, рассказал, что она не впервые имеет дело с ядовитыми пресмыкающимися. По его словам, до этого случая собака уже успела придушить «от восьми до десяти змей», ползавших рядом с домом.

Мужчина уверен, что Дженни спасла не только детей на улице, но и его сына, который был дома: змея могла проскользнуть туда и ужалить его. «Дженни спасла всем им жизнь», — подытожил он.

Ранее в США домашняя собака заметила прятавшуюся в тени пуму и предупредила хозяйку. Пес по кличке Мальчик начал рычать на дикую кошку, которую женщина не увидела.