Собака спасла хозяйку от прятавшейся в темноте пумы

В США пес предупредил хозяйку о пуме, которая притаилась в темноте у ее дома

В США собака заметила прятавшуюся рядом с домом хозяйки пуму и предупредила женщину. Об этом сообщает телеканал KTXL.

Поздно вечеров в среду, 14 августа, Сьюзен Дэвис из города Пласервилл, штат Калифорния, сидела на улице у дома вместе со своим псом по кличке Мальчик. В какой-то момент собака стала рычать куда-то в темноту. Сначала Дэвис не могла понять, в чем дело, потому что Мальчик раньше никогда не вел себя так.

Однако вскоре женщина заметила пуму, которая притаилась совсем рядом. Американка выпрямилась во весь рост, чтобы казаться больше, а затем ушла вместе с псом в дом. «Пума сидела, замерев. И я сказала: "Ладно, я сматываюсь!" Мы просто зашли в дом, и все», — поделилась воспоминаниями Дэвис.

Сотрудник Департамента рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии Питер Триа рассказал в интервью телеканалу, что в округе Эльдорадо, где живет Дэвис, обитает довольно много пум. Он отметил, что специалисты не замечают увеличения поголовья этих диких кошек, однако сообщения о встречах с ними приходят все чаще.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии напугавшая город «пума» оказалась большим домашним котом. Тревогу поднял мужчина, который заметил крупную кошку около своего дома.