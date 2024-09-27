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06:28, 27 сентября 2024Из жизни

Сотрудница школы четырежды изнасиловала 16-летнего подростка

Julie Tichon

Julie Tichon. Кадр: KTLA 5

В США арестовали сотрудницу школы из штата Калифорния, которая совратила и изнасиловала 16-летнего ученика. Об этом сообщает KNBC.

37-летнюю Джули Тишон, которая работала консультантом школы Yula High School в Лос-Анджелесе, задержали в конце августа. Подросток рассказал родителям, что женщина домогалась его с февраля по март, после чего они сразу обратились в полицию.

По данным следствия, Тишон четырежды занималась с учеником сексом за пределами школы. Ее обвинили в трех «незаконных половых актах с несовершеннолетним» и одном «оральном совокуплении с лицом, не достигшим 18 лет».

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Женщина проработала в Yula High School четыре года и была уволена сразу же после начала расследования. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. При этом Тишон могут быть предъявлены новые обвинения, так как следователи подозревают, что у нее могли быть и другие жертвы.

Ранее в американском штате Джорджия начался суд над учительницей, которая совратила ученика. Было установлено, что сначала женщина «сознательно поцеловала ученика», а затем занялась с ним сексом.

Никита Савин
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