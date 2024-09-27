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19:38, 27 сентября 2024Наука и техника

Спутники «Ионосфера-М» доставлены на Восточный

«Роскосмос»: два спутника «Ионосфера-М» доставлены на космодром Восточный

Фото: Роскосмос

Два спутника «Ионосфера-М» доставлены на космодром Восточный. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Космические аппараты «Ионосфера-М» №1 и №2, созданные в интересах Российской академии наук и «Росгидромета», предназначены для изучения антропогенных и природных факторов, влияющих на ионосферу Земли. Запуск спутников запланирован осенью с Восточного на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

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Ранее госкорпорация сообщила, что разгонный блок «Фрегат» для запуска спутников «Ионосфера-М» №1 и №2 заправили на космодроме компонентами топлива и сжатыми газами.

В ноябре 2022-го замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко утверждал, что «Ионосфера-М» №1 и №2 будут запущены в 2023-м.

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      Иван Потапов
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