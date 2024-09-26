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20:05, 26 сентября 2024Наука и техника

На Восточном заправили «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М»

«Роскосмос»: заправлен разгонный блок «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М»

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

На космодроме Восточный заправили компонентами топлива и сжатыми газами разгонный блок «Фрегат» для запуска спутников «Ионосфера-М» №1 и №2. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После заправки разгонный блок был транспортирован с заправочно-нейтрализационной станции на рабочее место в монтажно-испытательном корпусе.

Ранее госкорпорация сообщила, что на Восточном началась заправка «Фрегата» для запуска «Ионосферы-М» № 1-2 и попутной полезной нагрузки.

В ноябре 2022-го замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко утверждал, что «Ионосфера-М» № 1-2 будет запущена в 2023-м.

Четыре спутника «Ионосфера-М» вместе с одним аппаратом «Зонд-М» будут входить в состав комплекса «Ионозонд», предназначенного для мониторинга космической погоды, в частности, для наблюдения за ионосферой и Солнцем.

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      Иван Потапов
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