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11:29, 6 сентября 2024Наука и техника

На Восточном начали заправку «Фрегата» для запуска «Ионосферы-М» № 1-2

«Роскосмос»: на Восточном началась заправка «Фрегата» для запуска «Ионосферы-М»

Фото: Telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»

На космодроме Восточный началась заправка разгонного блока Фрегат для запуска спутника «Ионосфера-М» № 1-2 и попутной полезной нагрузки. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Работы ведутся на комплексе заправочно-нейтрализационной станции космодрома.

В ноябре 2022-го замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко утверждал, что «Ионосфера-М» № 1-2 будет запущена в 2023-м. По его словам, в 2024-м должен состояться запуск спутника «Ионосфера-М» № 3-4.

Четыре спутника «Ионосфера-М» вместе с одним аппаратом Зонд-М будут входить в состав комплекса Ионозонд, предназначенного для мониторинга космической погоды, в частности, для наблюдения за ионосферой и Солнцем.

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      Иван Потапов
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