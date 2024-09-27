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10:17, 27 сентября 2024Мир

Стали известны новые подробности о детонации пейджеров в Ливане

CNN: взрывчатка была «вкраплена» в батареи взорвавшихся в Ливане пейджеров

Фото: Bilal Jawich / XinHua / Globallookpress.com

Взрывчатка была «вкраплена» в литиевые батареи взорвавшихся в Ливане пейджеров, поэтому ее практически незьзя было обнаружить. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных сотрудников служб безопасности Ливана.

По словам одного из источников, взрывчатое вещество было спрятано внутри батарей пейджеров настолько сложным способом, что его невозможно было обнаружить. Другой информатор уточнил, что взрывчатка была «вкраплена» в литиевую батарею пейджера. Чиновник отметил, что никогда не видел ничего подобного.

Ливанские власти установили, что устройства были взорваны путем отправки им электронных сообщений. «Устройства, использованные при атаках, были пейджерами Gold Apollo Rugged Pager AR-924 и рациями ICOM IC-V82. И Gold Apollo, и ICOM дистанцировались от скомпрометированной техники», — говорится в материале.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов пейджеров в Ливане. Иранские военные также начали масштабную операцию по проверке всех технических устройств.

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      Виктория Кондратьева
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